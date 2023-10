Des chars électriques plus écologiques ? Les armées y songent, mais ce n’est pas pour tout de suite

De plus, les moteurs à combustion sont généralement la solution la plus accessible pour propulser les véhicules militaires, ce qui constitue un véritable défi concurrentiel. « En fin de compte, nous devrions nous concentrer sur les véhicules de combat les plus létaux, et non sur les plus respectueux de l'environnement », poursuit Waltz. « Je peux vous garantir que la létalité sera le premier objectif de nos adversaires ». En l'état, il est difficile de le contredire, et il faudra encore attendre des avancées technologiques majeures pour apercevoir des chars d'assaut électriques à la hauteur de ce qui se fait de mieux aujourd'hui.

Mais quoi qu'il en soit, lors d'un conflit armé, la protection de l'environnement sera-t-elle jamais une priorité ? À la lumière des guerres passées et actuels, le doute est permis.