Pourquoi la généralisation des véhicules autonomes pourrait faire bondir les émissions de CO2 ?

Sudhakar conclut : « Nous espérons que les gens considéreront les émissions et l'efficacité carbone comme des paramètres importants à prendre en compte dans leurs conceptions. La consommation d'énergie d'un véhicule autonome est vraiment déterminante, non seulement pour prolonger la durée de vie de la batterie, mais aussi pour la soutenabilité écologique. » Elle et ses collègues veulent pousser plus loin leurs études. Ils veulent notamment prendre en compte les émissions produites lors de la fabrication des véhicules, et en particulier de leurs capteurs, qui devraient voir leur production exploser dans les prochaines décennies.