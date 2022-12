Des bus autonomes à l'aéroport de Hong Kong dès 2023 : vous tenteriez ou pas ?

Mettre au monde un véhicule autonome qui assure la sécurité de ses passagers en toutes circonstances est une ambition partagée par tous les acteurs du secteur. Malheureusement, malgré les milliards investis et les kilomètres avalés par les véhicules de tests, cette vision reste pour le moment cantonnée à la science-fiction.

Mais des avancées significatives sont tout de même enregistrées. Prenez l'aéroport de Hong Kong. Il vient d'annoncer qu'à partir de 2023, des navettes assurées par des bus autonomes seront proposées aux passagers.

Et l'annonce n'a rien de précipitée. Ce bus électrique, un modèle J6 fabriqué par le constructeur automobile chinois BYD et doté de 14 sièges passagers, a été testé durant 4 ans. Équipé de 10 caméras à l'extérieur et du système de localisation GPS, il a ainsi parcouru 130 000 kilomètres au total sans jamais créer d'accident. De quoi lui permettre d'atteindre le niveau 4 de la classification de la SAE pour la conduite autonome (conduite possible dans certaines conditions limitées).