Comme ses soldats ne vomissent plus, l'armée américaine commande de nouveaux casques AR à Microsoft

La collaboration entre Microsoft et l'armée américaine, qui a mené à une première commande de 5 000 casques l'année dernière, n'a pas été sans heurts. En effet, Baptisée IVAS, la version de l'HoloLens testée par les soldats, présente de gros défauts. Trop encombrants, les dispositifs utilisés avaient aussi la fâcheuse tendance à provoquer nausées et fatigue oculaire, en plus de réduire trop fortement le champ de vision des porteurs. Ce qui serait loin d'être idéal lors d'une mission, et la firme aurait bien fait de s'inspirer de la concurrence.

Cependant, ce ne sera pas nécessaire. En effet, l'armée américaine tient à ce projet, qui lui permettrait de fournir des informations clés aux soldats sur le terrain. Sans plus attendre, de nouveaux prototypes ont été demandés à Microsoft, qui vient de sortir la version 1.2 de son IVAS. Les vingt appareils testés par deux escouades de soldats seraient plus confortables à porter et ne provoqueraient plus de nausées.

Selon David Patterson, porte-parole de l'armée, les casques ont également « présenté des améliorations en matière de fiabilité, de performance en faible luminosité et de design ». De quoi permettre à Microsoft de décrocher un nouveau contrat, avec pour premier objectif d'augmenter la production dans l'éventualité de nouveaux tests grandeur nature en 2025.