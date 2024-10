« Microsoft ne produit plus le Microsoft HoloLens 2, et nous avons signalé un dernier délai d'achat pour les clients et les partenaires. La prise en charge du HoloLens 2, y compris les mises à jour de sécurité, prendra fin le 31 décembre 2027 », fait savoir l'entreprise. Le support logiciel prendra pour sa part fin dès le 10 décembre, a-t-elle ajouté.