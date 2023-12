Microsoft serait-elle en train d'abandonner définitivement la VR ? Cette nouvelle annonce n'est pas bon signe...

Un casque VR qui promet de changer la façon dont nous interagissons avec nos appareils informatiques et notre environnement, ça vous parle ? Oui, on parle de l'Apple Vision Pro, c'est bien ça ! Mais pas seulement. En effet, Microsoft a pris un peu d'avance sur son rival en se lançant dans cette technologie dès le début de l'année 2015.

Le géant américain avait de sacrées ambitions pour ce nouveau marché, et l'a prouvé en concevant ses HoloLens 1 et 2, mais également en encourageant d'autres fabricants à rendre leurs casques compatibles avec Windows Mixed Reality. Alors, où en sommes-nous, près de neuf ans plus tard ?

Microsoft a répondu à cette question en mettant à jour sa liste de fonctionnalités obsolètes de Windows. Elle y annonce que Windows Mixed Reality « sera supprimée dans une prochaine version » de son OS. Voilà qui est explicite. L'entreprise fait également ses adieux à l'application Mixed Reality Portal et à sa plateforme dédiée à Steam VR, qui est pour sa part bien vivant.