Microsoft abandonne peut-être la VR, mais ne renonce pas encore aux deniers de l’armée américaine

L'entreprise s'engage également à « continuer à travailler avec l'armée pour faire de l'IVAS un dispositif novateur qui améliorera considérablement la sécurité, l'efficacité et les capacités des soldats ». Bien que les élus américains ne soient pas aussi enthousiastes que les militaires à l'égard de cette technologie, ils ont tout de même engagé plusieurs centaines de millions de dollars dans le projet.

Si Microsoft parvient à les convaincre davantage, ce sont des milliers de casques qui pourraient être commandés. L'armée américaine a les poches pleines, et ce marché de niche pourrait à lui seul rapporter plus qu'il n'en faut pour que la firme de Redmond ne boude pas complètement la VR. L'entreprise affirme aussi rester impliquée auprès des professionnels souhaitant utiliser l'HoloLens, en ajoutant Copilot à son programme qui leur est dédié. En fait, ce sont surtout les consommateurs que Microsoft ne désirerait plus cibler.

Reste toutefois à savoir si le casque de réalité mixte de l'entreprise restera bien sur les têtes des militaires comme des travailleurs. D'autres fabricants, comme Lenovo, développent et commercialisent leurs propres produits, et l'arrivée d'Apple dans le secteur devrait en inciter plus d'un à suivre le mouvement. Microsoft pourrait bien se contenter de développer et de maintenir des standards et des environnements logiciels et cloud pour ses futurs partenaires, ce qui pourrait déjà s'avérer très fructueux.