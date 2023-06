Microsoft veut Word et Excel sur l'Apple Vision Pro

Apple l'a dores et déjà annoncé : l'App Store de visionOS (le système d'exploitation du Vision Pro) accueillera, en plus des applications spécialement conçues par les développeurs pour la réalité mixte, « des centaines de milliers d’apps populaires sur iPhone et iPad, qui tourneront très bien et fonctionneront automatiquement avec le nouveau mode d’interaction de Vision Pro ». Parmi elles, nous avons brièvement pu apercevoir Word, Excel ou encore Microsoft Teams.