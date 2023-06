Lenovo prépare le lancement d'une alternative à l'Apple Vision Pro... moins chère

Alors pourquoi personne, ou presque, ne lui a prêté attention ? Annoncé alors même que Meta commençait à fatiguer tout le monde, y compris elle-même, avec le métavers, le ThinkReality VRX est avant tout destiné aux entreprises et aux industriels. En effet, le casque VR de Lenovo fait partie d'un écosystème conçu pour les professionnels, et l'entreprise lui a imaginé toute une série d'utilisations bien spécifiques, comme la formation, l'assistance à distance et la collaboration entre employés.

Mais si la sortie de l'Apple Vision Pro ne garantit pas que les casques de réalité virtuelle se retrouveront sous tous les sapins de Noël, on peut se demander si Lenovo n'en profiterait pas pour surfer sur la vague. D'autant que, s'il n'est pas aussi séduisant que son nouveau concurrent potentiel, le ThinkReality VRX sera commercialisé dès le mois prochain à partir de 1 990 euros. Et ce qui pouvait faire sourire il y a encore quelques jours semble aujourd'hui beaucoup plus attractif. Enfin, tout est relatif…