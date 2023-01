Découvrez ce nouveau casque VR signé HTC et concurrent direct du Meta Quest Pro

À l'intérieur, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon XR2, 12 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Du Bluetooth 5.2 ou encore du Wi-Fi 6E sont là. Le support du eye tracking arrivera en revanche plus tard dans l'année avec un module dédié. Les utilisatrices et les utilisateurs qui en ont l'usage devront donc patienter, mais les autres pourront ainsi s'offrir ce casque à moindre coût. Au final, avec ses 1 399 euros et ses caractéristiques solides, la solution semble sur le papier autant, si ce n'est plus, intéressante que le Meta Quest Pro et ses 1 799 euros.