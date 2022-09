Les lunettes de réalité augmentée sur iPhone sont là... grâce à Lenovo

En cette rentrée, Lenovo a annoncé ses lunettes de réalité augmentée T1. Elles fonctionneront avec la plupart des ordinateurs, tablettes tactiles et autres smartphones. Le système d'exploitation iOS est pris en charge, ce qui permettra de s'en servir sur iPhone, iPad et Mac. Ici, on parle d'un prix situé aux alentours de 500 dollars… mais il va bien évidemment falloir consentir à quelques concessions sur un produit aussi abordable.