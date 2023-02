Et le metaverse fait plouf ! Tencent, le géant chinois, préfère jeter l'éponge

Considéré comme le plus grand éditeur de jeux vidéo au monde, Tencent nourrissait jusqu'il y a peu certaines ambitions dans le domaine du metaverse et plus largement de la réalité virtuelle, à tel point que le groupe avait créé, en juin dernier, une unité dédiée à la réalité étendue, non sans recruter près de 300 talents.