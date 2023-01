Le metaverse n'est visiblement pas encore prêt à rentrer dans les mœurs...

Si convaincre les utilisateurs de se plonger dans le metaverse risque de prendre de longues années à Meta, ainsi que toutes celles déjà engagées sur le sujet, ces dernières peuvent se satisfaire du premier ressenti des Français ayant déjà testé l'expérience.

Le metaverse a séduit 80 % des initiés. L'usage principal est aujourd'hui le jeu vidéo (64 %) mais les utilisateurs ont aussi exprimé un intérêt pour les achats en ligne et 45 % d'entre eux ont déjà dépensé de l'argent dans le metaverse.

Dans le détail, 33 % des utilisateurs actifs ont déjà commandé des produits dans des boutiques virtuelles et 25 % se sont tournés vers des produits virtuels. Les expériences, comme les visites virtuelles, les jeux, la cryptomonnaie et les skins pour son avatar, sont les produits les plus utilisés et un utilisateur du metaverse sur deux dépense régulièrement de l'argent pour habiller son personnage et changer de garde-robe.

Meta, en tant qu'acteur le plus visible et investi, va devoir redoubler de pédagogie pour intéresser les milliards d'êtres humains connectés à ses plateformes à basculer vers le metaverse. Les réticences sont nombreuses, qu'elles soient financières, sociétales ou philosophiques, mais le jeu peut en valoir la chandelle pour l'entreprise et ses partenaires. Les utilisateurs déjà acquis semblent disposés à dépenser davantage dans les univers virtuels.

Le metaverse sera-t-il la nouvelle cash machine du groupe américain ? Rendez-vous dans dix ans, selon le fondateur de Facebook, le temps de peaufiner la technologie et de la rendre plus simple et séduisante pour le grand public.