Le marché du Metaverse pourrait atteindre 678 milliards de dollars d’ici à 2030

Et pour cause, il pourrait atteindre les 678 milliards de dollars d’ici 2030 selon une nouvelle étude du cabinet de conseil américain Grand View Research (GVR). Un chiffre réévalué à la hausse qui présage un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 39,4 % pour la décennie. Le groupe estime que le metaverse deviendra une source de divertissement majeure à l’avenir et qu’il sera soutenu par l’évolution du monde numérique et la réalité virtuelle et augmentée.