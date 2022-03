À peine arrivés, déjà oubliés ? Les NFT et le metaverse sont de moins en moins cherchés sur Google

L'évolution a été signalée par BeInCrypto, qui s'est amusé à faire une petite comparaison de la cote des termes et sujets (les deux types étant regroupés) « NFT » ou « jeton non fongible » et « metaverse », deux grosses tendances de ces derniers mois. Et, après avoir atteint leur apogée à la fin du mois de janvier (surtout pour les NFT), en France et dans le monde, leur popularité est sérieusement en train de décliner.