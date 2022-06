Pourquoi la société mère de TikTok veut-elle investir massivement dans la réalité virtuelle ?

L'année dernière, ByteDance s'offrait le fabricant chinois de casques VR Pico, l'un des plus gros poissons sur ce marché relativement jeune. Protocol a récemment appris de sources proches du géant chinois que plus de 40 offres d'emploi ont germé pour renforcer les rangs de Pico.

La plupart d'entre elles concernent les locaux basés en Californie et à Washington, et s'intéressent à différents postes. On peut notamment citer un directeur de la stratégie VR jusqu'au poste de manager des opérations vidéoludiques, en passant par un poste d'ingénieur en optique ou en design des systèmes électriques.

Ces nombreuses offres d'emploi aux États-Unis indiqueraient une volonté pour ByteDance et Pico de s'installer plus durablement au pays de l'Oncle Sam. Une autre offre d'emploi pour un directeur des ventes aux consommateurs demande en effet « d'être chargé des ventes et du marketing des produits Pico sur le marché américain ».