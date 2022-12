Face au succès du Meta Quest, comment HTC veut revenir dans la course

Nos confrères de The Verge ont pu s’entretenir en exclusivité avec Shen Ye, le chef de produit du prochain casque de HTC. Voici ce qu’il a déclaré dans leurs colonnes au sujet des ambitions de l'entreprise avec ce nouvel appareil : « Il s'agit de prendre toutes ces avancées que nous avons faites non seulement dans les aspects de conception, mais aussi dans les aspects technologiques, et de les intégrer dans quelque chose qui a du sens et qui est attrayant pour les consommateurs ».