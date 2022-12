Vous pouvez enfin commander le PSVR2 !

Toujours sur son site, Sony propose également une station de rechargement pour les manettes PlayStation VR2 Sense à 49,99 euros. Un pack regroupant le casque et le jeu Horizon Call of the Mountain est aussi disponible à 649,99 euros. Tout cela est indiqué pour une livraison estimée entre le 22 et le 28 février. Bien entendu, une PlayStation 5 est requise pour pouvoir utiliser le PSVR2. Pour ceux qui souhaiteraient commander chez d'autres commerçants, la patience est toujours de mise.