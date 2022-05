Le PS VR2 serait lancé début 2023 avec un début de production dès cette année

Dans le cadre de son State of Play à venir, Sony a d'ores et déjà promis « des révélations palpitantes sur les partenaires, et un aperçu de plusieurs jeux en cours de développement pour le PlayStation VR 2 ». Le géant nippon affiche donc une certaine confiance quant au bon développement des jeux à venir, et devrait officialiser une flopée de nouveaux titres qui seront à découvrir au travers de son nouveau casque virtuel.