PS5 : le shooter multijoueurs Pavlov est le premier jeu confirmé pour le PSVR2

Actuellement l'un des jeux de tir multijoueurs les plus aboutis en VR, Pavlov pourrait figurer parmi les premiers jeux disponibles sur le PSVR2 de Sony à sa sortie. Selon le directeur de Vankrupt, le PSVR ne dispose pas de la technologie suffisante afin de proposer une expérience d'une qualité similaire aux casques de réalité virtuelle PC.

Toutefois, le PSVR2 pourrait bien changer la donne. Prévue a priori l'année prochaine, cette nouvelle itération du casque VR de Sony devrait proposer une meilleure résolution, un tracking plus abouti et « un bond en termes d'interactivité et de performance ».

Tout récemment, Sony a d'ailleurs présenté les nouvelles manettes qui accompagneront le PSVR2. Celles-ci semblent proposer de bien meilleurs contrôles que les manettes actuellement en service, avec des soupçons de DualSense en prime.

Autant d'éléments qui font que le PSVR2 se révèle être un candidat idéal pour le portage d'un shooter multijoueurs aussi précis et exigeant que Pavlov.