Contre toute attente, Microsoft n'a pas oublié le métavers

Si la plateforme est disponible sur desktop, elle propose une expérience bien plus immersive avec un casque VR. Pour l'heure, seuls les Meta Quest prennent Mesh en charge. Plusieurs entreprises ont pu expérimenter le service, à l'instar d'Accenture, l'un des cabinets de conseil les plus importants au monde. « Accenture a accueilli plus de 300 000 nouveaux employés du monde entier à One Accenture Park, un campus virtuel créé dans Microsoft Mesh », détaille la firme de Redmond. L'espace propose des auditoriums ainsi qu'un petit train permettant de se promener dans celui-ci.