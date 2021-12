Pour Bill Gates, les réunions en réalité virtuelle devraient arriver d’ici 3 ans dans le metaverse

Cependant un facteur devrait ralentir l’adoption du metaverse dans le milieu professionnel : l'équipement. Ce nouveau système implique en effet que les employés disposent de casques VR et de gants de capture de mouvement pour enregistrer et retranscrire les émotions et le langage corporel. Microsoft sera néanmoins sur le coup et prépare « une version intermédiaire pour l'année prochaine », annonce Bill Gates. Elle utilisera les webcams des utilisateurs pour animer un avatar pouvant être utilisé dans la configuration 2D actuelle.