Les scientifiques ont changé l'heure sur l'horloge de la fin du monde (et pas dans le bon sens)

En effet, l'organisme à but non lucratif, créé en 1945 et qui a mis en place le concept d'horloge de l'apocalypse en 1947 (elle avait été placée à 7 minutes de minuit, à l'époque), vient d'annoncer que l'humanité est désormais à 90 secondes de la fin du monde. Elle n'avait jamais été aussi proche de minuit, même durant les épisodes les plus tendus de la guerre froide.

La principale raison menant à cette décision de rapprocher l'heure de minuit est la guerre en Ukraine. « La souveraineté de l'Ukraine et les accords de sécurité européens plus larges, qui ont largement tenu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont en jeu », explique le Bulletin of the Atomic Scientists.