Selon la NASA, la Russie occuperait 22 % des terres agricoles ukrainiennes

Ces observations satellitaires permettent de constater que 22 % des terres agricoles ukrainiennes sont désormais occupées par les troupes de Vladimir Poutine. 28 % de ces terres servent à produire des cultures d'hiver (blé, orge, seigle, colza), et 18 %, aux cultures estivales (maïs et tournesol). Selon des statistiques en provenance des États-Unis, l'Ukraine produisait jusqu'à 46 % de l'huile de tournesol mondiale, 17 % de l'orge, 12 % du maïs et 9 % du blé avant la guerre.