Les vélos électriques posent un vrai problème à New York

Face à cette situation, la ville a décidé d'intervenir en affirmant sa volonté de maintenir les appareils les plus dangereux hors de ses frontières. Elle a ainsi interdit la commercialisation sur son territoire d'appareils ne répondant pas aux homologations requises, ainsi que l'utilisation et la vente de batteries modifiées ou reconditionnées à partir de cellules lithium-ion récupérées sur des appareils usagés. De plus, elle a adopté un plan visant à installer des stations de recharge plus sûres pour les VAE. En effet, si la qualité des batteries est un facteur important à considérer, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi avec les équipements de recharge. Lorsque ceux-ci ne sont pas adéquats, ils peuvent rapidement provoquer des incendies, notamment chez les utilisateurs.

Toutefois, il faudra peut-être en faire un peu plus pour éradiquer complètement le problème des batteries qui prennent feu. Interviewé par Electrek, Luke Workman, expert en batteries, explique que des villes comme New York présentent des conditions particulièrement difficiles pour les vélos électriques. Si la chaleur étouffante des étés nord-américains peut mettre à rude épreuve les appareils, l'hiver n'est pas non plus la saison optimale, et ce n'est pas seulement à cause du froid. En effet, la neige tombe souvent en abondance dans cette partie du monde, et les collectivités ne sont jamais avares lorsqu'il s'agit de saler les routes. Or, comme l'explique Workman, le sel a la fâcheuse tendance à s'infiltrer dans les batteries mal scellées, ce qui peut rapidement provoquer des courts-circuits à l'intérieur de celles-ci, qui finissent alors par surchauffer et s'enflammer.

L'expert précise toutefois que même les batteries de bonne qualité peuvent être sujettes à ces problèmes. Sauf dans le cas des batteries dont les composants sensibles à la surchauffe sont séparés les uns des autres par de la résine, ce qui limite considérablement les risques. Mais, étant plus chères, il est difficile d'imaginer qu'elles puissent équiper tous les VAE vendus et mis sur le marché. Ces derniers sont considérés comme essentiels pour limiter les émissions de CO2 dans les grandes villes, l'objectif principal de New York est ainsi de réduire les risques en évacuant les machines les plus dangereuses.