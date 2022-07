Les pompiers alertent sur les risques d'incendie des batteries de vélos électriques

La source de l'incendie de Londres a été attribuée à la mauvaise qualité du chargeur. Le chargeur, la batterie et le vélo avaient été sourcés séparément, une méthode de vente en kit de plus en plus populaire. Sur internet, les ventes de batteries et de chargeurs qui ne respectent pas les normes de sécurité se multiplient. Ainsi, les pompiers pressent les cyclistes d'acheter leurs batteries et chargeurs ensemble, sur des sites réputés ou directement avec le vélo, chez un fournisseur de confiance.

En outre, le rangement des vélos électriques ou le branchement des batteries à l'intérieur des appartements est fortement déconseillé : si vous en avez la possibilité, laissez la batterie dans le garage, la cave ou dans un abri séparé. Ainsi, en cas d'incendie, le feu ne fera pas obstacle à l'évacuation du bâtiment. Bien évidemment, ceci est loin d'être réalisable pour la plupart des cyclistes urbains qui n'ont pas accès à un espace extérieur séparé. Dans ce cas, équipez-vous d'un plan d'évacuation et d'un détecteur de fumée.