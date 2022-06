Le nouveau vélo cargo électrique d'Urban Arrow fait sensation !

D'apparence, le vélo cargo peut être intimidant. Cependant, vous serez surpris par sa maniabilité. La caisse placée au niveau des genoux permet de bénéficier d'un centre de gravité bas et d'un poids réparti des deux côtés. Le cadre est léger, et piloter un vélo cargo est finalement très similaire à l'utilisation d'un vélo normal. Officiellement, le vélo peut atteindre au moins 25 km/h et peut supporter jusqu'à 250 kg en tout. Les freins à disques hydrauliques sont aussi équipés d'ABS et sont capables de faire piler le deux-roues malgré le poids dans la partie cargo.

Pas de doute, ce vélo cargo électrique est une bonne solution pour les familles en ville avec de jeunes enfants qui veulent bénéficier d'un moyen de transport individuel écologique. Il vous permet de transformer les trajets quotidiens en un moment partagé en famille, et les nombreux accessoires disponibles en font un véhicule réellement suréquipé. Le prix est cependant très élevé : entre 5 500 et 7 000 euros. Considérez donc cet achat comme un investissement à long terme.