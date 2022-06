Lime a lancé ses scooters électriques en libre-service aux USA, bientôt en France ?

Esthétiquement, Citra se veut un mélange entre un vélo et un scooter électrique. Une silhouette assez fine façon vélo donc, mais pas de pédales ici, au profit d'une poignée d'accélération, comme sur un scooter. On y retrouve aussi un petit casier de rangement à l'arrière, des clignotants, un (vrai) klaxon, sans oublier des pneus et une selle autrement plus épais que sur un vélo, pour assurer un confort optimal.