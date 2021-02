Yuba lance le Kombi E5, un vélo-cargo électrique équipé d'un moteur Shimano

L'E5 est en fait une version du Kombi, un vélo conventionnel auquel la marque a greffé un moteur Shimano. Selon la marque, le Kombi était « le favori de nos clients depuis longtemps », ajoutant que « seul un système électrique manquait encore ».

C'est maintenant chose faite. Le Kombi E5 est doté d'un moteur mid-drive Shimano E5000, « le plus silencieux et le plus léger » de la marque selon Yuba. Celui-ci doit rendre l'engin idéal sur terrain plat, mais ses performances restent à voir sur les reliefs plus prononcés.