À Londres, les vélos électriques sont désormais interdits au Parlement… à cause d'un malentendu

Un beau dimanche de février, Lord Berkeley, l'un des 788 membres de la Chambre des Lords, a eu la désagréable surprise de recevoir un e-mail lui annonçant l'interdiction de pénétrer avec son vélo électrique au sein du Parlement. En effet, en prévention des risques d'incendie, l'enceinte du Parlement ne peut plus recevoir de véhicules comportant une batterie composée de lithium-ion.

Une situation dont s'est ému Lord Berkeley lors de la dernière session de revue des privilèges et procédures de la Chambre des Lords. Et pour cause, selon ce dernier, même les policiers gardant le Parlement ne peuvent plus stationner leurs vélos électriques sur place. Or, cette situation semble venir d'une interprétation erronée du nouveau règlement en vigueur au sein des transports publics de Londres. En effet, depuis décembre dernier, le gestionnaire Transport for London (TFL) y interdit les trottinettes électriques , notamment dans le but de prévenir de potentielles intoxications dues aux fumées émises en cas de combustion de la batterie.

Alors que la ville de Newcastle a adopté un règlement similaire, ce dernier ne concerne en réalité pas les vélos électriques. TFL explique que les « vélos électriques sont généralement soumis à de meilleures normes de fabrication et les batteries sont souvent placées à un endroit où elles sont moins susceptibles d'être endommagées, et donc moins sujettes au risque d'incendie ». Lord Berkeley pourrait donc bientôt regagner le Parlement à bord de son vélo électrique.