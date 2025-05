L'ère du GPS tout-puissant touche-t-elle à sa fin ? On s'avance un peu, mais Sodern semble le croire. La start-up française, filiale d'ArianeGroup, va commercialiser son viseur d'étoiles baptisé Astradia. Ce dernier, qui est capable de fonctionner en plein jour, pourrait bien changer la donne dans un secteur aéronautique de plus en plus préoccupé par la vulnérabilité des systèmes satellitaires traditionnels. Une petite révolution made in France, donc.