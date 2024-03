Cette start-up française veut éviter les problèmes liés aux dizaines de milliers de satellites en orbite

Car même si les opérateurs, et en particulier ceux qui ont le plus de satellites comme SpaceX, prennent un soin tout particulier à surveiller l’orbite de leurs unités (ils seraient bel et bien les premiers à souffrir d’une collision entrainant plus de débris), les chiffres donnent rapidement le tournis. Plus d’une centaine de satellites Starlink décollent pour rejoindre l’orbite chaque mois, et ils ne sont pas seuls : d’autres opérateurs envoient des « grappes » plus petites. L’encombrement est réel et pour qu’il ne devienne pas critique dans les années à venir, une précision accrue et des catalogues à jour seront nécessaires. Aldoria a toute sa place !