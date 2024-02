SpaceX veut se montrer responsable et retire 100 satellites Starlink potentiellement défectueux

SpaceX mentionne actuellement 17 satellites qui dérivent en orbite, car ils sont en panne, et l'entreprise prend apparemment la sécurité très au sérieux, en suivant leur position et publiant très régulièrement leur éphéméride pour qu'ils ne causent pas de problème. S'il tombe en panne à 550 km d'altitude, un satellite Starlink met en théorie entre 3 et 5 ans à se désintégrer dans l'atmosphère s'il n'est pas manœuvrant.

La firme californienne met d'ailleurs en œuvre toute une série de mesures pour préserver à la fois ses satellites et les autres, nécessaire lorsqu'on dispose de 5438 satellites actifs au sein d'un maillage à différentes couches ! En plus de mesures très connues comme les dispositifs anti-réflexion pour éviter les « streaks », ces traits sur les poses d'astrophotographie, (avec une efficacité toujours limitée), SpaceX diffuse les positions et les mouvements de ses satellites et travaille avec une entreprise spécialisée dans l'observation du trafic et des débris en orbite (Leolabs) pour faire manœuvrer ses satellites.