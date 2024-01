Faute de pouvoir les envoyer en orbite, l'Europe continue d'envoyer ses satellites à l'étranger

Dans ce contexte européen compliqué, on peut pour l'instant féliciter les partenaires commerciaux et étatiques de l'Europe d'être accommodants. En effet, avec nos yeux d'Européens, on imagine par exemple SpaceX très impatient de récupérer les satellites européens pour les lancer à grand coup de contrats commerciaux.

La réalité est plus contrastée, surtout en 2024 : une majorité des lanceurs annoncés ces dernières années (Ariane 6, Vulcan, New Glenn, Neutron, et beaucoup d'autres) sont et seront en retard et SpaceX est en réalité très sollicité… Alors même que l'entreprise n'a plus toujours d'intérêt à faire passer des contrats commerciaux devant ses tirs de Starlink, puisque le service, selon les responsables de l'entreprise, génère des bénéfices. Derrière la « guerre des coûts » qui a fait les gros titres de la rivalité entre SpaceX et ses concurrents, il y a aussi la raison d'être d'acteurs régionaux : assurer la maîtrise de son accès à l'orbite.