Saliout-1 : la première station spatiale, et pas la plus heureuse

De façon presque ironique, les premières stations spatiales auraient pu précéder l'arrivée des humains sur la Lune : dans les années 60, les projets se multiplient, car l'idée de « Vivre et travailler » dans l'espace semble être dans la continuité naturelle des premiers voyages habités. Malheureusement, il est complexe de concevoir des systèmes capables de rester fonctionnels aussi longtemps sans qu'ils pèsent des dizaines de tonnes, et la course à la Lune freine les ambitions. La plus avancée de l'époque, la station MOL de l'US Air Force, passe à la trappe pour favoriser Apollo, et sa concurrente militaire soviétique, Almaz, piétine elle aussi. En 1970, les Etats-Unis annoncent le projet Skylab… Ils ne le savent pas, mais l'URSS entame au même moment les travaux de sa propre station civile, plus petite et qui sera prête beaucoup plus tôt : Saliout-1.