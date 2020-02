La prochaine mission solaire de l’ESA cherchera à cacher le Soleil

Vue d'artiste de la mission Proba-3

Comme la Lune, mais plus petite

Tout est dans le disque

Photos de famille

Source : ESA

