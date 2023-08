La sonde Parker joue à Icare et va s'approcher encore plus près du Soleil !

Voilà déjà plus de 5 ans que la sonde solaire Parker s'approche régulièrement du Soleil. Son orbite initiale l'avait déjà amené à se rapprocher à moins de 25 millions de kilomètres de notre étoile (soit deux fois plus près que Mercure), mais à chaque survol de Vénus, elle rend son orbite encore plus elliptique et se rapproche de ce qui est considéré comme la surface de notre astre.

Depuis avril 2021, la NASA considère même que ses orbites la conduisent directement au sein de la couronne solaire. Et chaque année, l'aventure devient un peu plus extrême. Ce 21 août, en passant à seulement 4 000 kilomètres de la surface de Vénus, Parker a donc de nouveau reçu un coup de pouce, et le 27 septembre, elle s'approchera à seulement 7,3 millions de kilomètres du Soleil.