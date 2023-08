La source d'énergie du vent solaire a-t-elle enfin été découverte ?

La sonde européenne Solar Orbiter a mis en évidence des jets mineurs à la surface de l'astre, qui émettent un milliard de fois moins d'énergie que les plus grandes éruptions solaires. Ceux-ci émergent des régions sombres du Soleil, que l'on appelle « trous coronaux » et qui sont baptisés « jets picoflare ». Bien que leur taille soit plutôt réduite (quelques centaines de kilomètres de long) et leur durée très brève (quelques dizaines de secondes tout au plus), il se pourrait qu'ils soient au cœur du phénomène des éruptions solaires. D'ailleurs, l'une de ces éruptions avait heurté Solar Orbiter avant son survol de Vénus en 2022.