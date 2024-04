D'ici quelques jours, la NASA devrait tester son nouveau satellite équipé d'une voile solaire !

Le concept de la voile solaire n’est pas tout à fait nouveau. Utiliser l’émission de lumière du Soleil et profiter de ses photons pour propulser une sonde, comme les vents ont poussé durant des siècles les bateaux sur l’océan, a fait rêver les écrivains de science-fiction comme les dernières générations d’ingénieurs. Mais l’affaire n’est pas simple. D’abord, il fallait prouver expérimentalement que la lumière seule du Soleil (et non le vent solaire comme on le pense parfois) pouvait aboutir à une poussée, fût-elle minuscule. Il a ensuite fallu concevoir des voiles, et c’est à partir de là que le dossier se complique.

En effet, pour qu’une voile solaire puisse avoir un tout petit effet propulsif, il faut à la fois une très importante surface à présenter au Soleil, un contrôle de l’orientation et surtout une très faible masse à déplacer. Bref, il faut une sonde légère, très légère, avec une surface de voile maximale. C’est la raison pour laquelle une majorité des essais en orbite avec des voiles solaires concerne avant tout le déploiement, et la mission ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System), qui devrait décoller ce 24 avril, ne fait pas exception.