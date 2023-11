Les centrales électriques solaires dans l’espace… C'est prometteur !

Le projet d’une centrale solaire orbitale est sur la table depuis les années 70. Le scientifique tchèque Peter Glaser est le premier à avoir introduit cette idée, soulignant qu’un satellite positionné en orbite géosynchrone, à environ 36 000 kilomètres de la surface, serait capable de produire de l’énergie de manière quasi continue. À l’époque, les défis techniques et financiers étaient bien trop importants, et même si l’impact du choc pétrolier de 1973 avait ravivé l’intérêt de la NASA pour cette idée, elle ne s’est jamais concrétisée.

De nos jours, avec la démocratisation de l’accès à l’espace, les enjeux liés au changement climatique, et la nécessité de réduire leur dépendance envers les ressources gazières et pétrolières, certaines nations examinent sérieusement cette possibilité. C’est le cas en Europe au travers du projet SOLARIS qui vise à évaluer la faisabilité et le potentiel de l’énergie solaire spatiale.