Ce télescope permet de scruter le Soleil avec une précision d’environ vingt kilomètres, une première. Le directeur de l’observatoire, Thomas Rimmele, explique : « Nous observons des structures solaires dans des détails jamais atteints auparavant. Les stries que nous détectons apparaissent très fines et alignées selon les lignes du champ magnétique ».

Les stries font partie de la chromosphère, cette couche située entre la surface visible du Soleil et sa couronne. Elles ont longtemps échappé aux observations précises car leur taille dépasse rarement quelques dizaines de kilomètres. Grâce à ce nouvel instrument, les chercheurs peuvent désormais étudier leur formation et leur évolution avec beaucoup plus de précision.

Le directeur de l’observatoire, Thomas Rimmele, précise : « Nous pouvons maintenant observer les processus fondamentaux du Soleil avec une clarté inégalée, en étudiant notamment les interactions magnétiques à petite échelle ». Le télescope analyse aussi la polarisation de la lumière. Cette technique donne accès à la mesure directe des champs magnétiques solaires, essentiels pour comprendre l’activité de notre étoile.

La capacité d’observer simultanément plusieurs longueurs d’onde facilite l’étude de différentes couches de l’atmosphère solaire, allant de la photosphère à la couronne. Ces observations complètes contribuent à mieux comprendre comment l’énergie solaire se déplace et se transforme. Le télescope rend possible le suivi des structures magnétiques locales et leur évolution rapide. Ces données sont importantes pour étudier l’apparition d’éruptions et la dynamique des vents solaires, qui affectent l’environnement spatial autour de la Terre.