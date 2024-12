L'étude publiée dans Science jette un pavé dans la mare de nos certitudes sur l'activité solaire. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que notre étoile était incapable de produire des éruptions d'une telle puissance. Les super-éruptions observées sur d'autres étoiles libèrent une énergie colossale, entre 10^34 et 10^36 ergs soit entre 1,0 × 1027 et 1,0 × 1029 de nos joules. Pour nous donner matière à comparaison, l'éruption de Carrington, la plus puissante jamais enregistrée sur Terre, n'a libéré « que » 10^32 ergs ou 1,0 × 1025 joules.

Au lieu de scruter notre étoile pendant des millénaires, l'équipe a étudié le comportement de milliers d'étoiles similaires sur une courte période. Cette méthode leur a permis d'accumuler l'équivalent de 220 000 ans de données sur l'activité stellaire. C'est ainsi qu'ils ont déduit que les étoiles semblables au Soleil produisent des super-éruptions environ une fois par siècle.

C'est bien savant tout ça, mais que faire de ces découvertes ? Les scientifiques s'interrogent maintenant sur les conditions nécessaires pour déclencher de tels événements et sur leur fréquence réelle pour notre Soleil. Ils estiment que la possibilité d'une super-éruption dans un futur proche ne peut plus être écartée et se demandent si nous sommes prêts à affronter un tel scénario.