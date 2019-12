Débat scientifique sur l’âge des anneaux de Saturne

Les anneaux de Saturne... Vus depuis la sonde Cassini

Saturne et les dinosaures

La Communauté de l'Anneau

Explications manquantes

Source : Quanta Magazine

Si les anneaux n'ont « que » 100 millions d'années, cela génère beaucoup de questions.C'était la Une du prestigieux journal scientifique Science le 14 juin dernier : une série d'articles sur les anneaux de Saturne, dont la présentation de travaux issus de la mission Cassini montrant que les anneaux de Saturne étaient plus jeunes que ce que l'on avait imaginé alors : 100 millions d'années environ, soit... contemporains des dinosaures.Une formule rapidement adoptée par le public, mais qui ne fait visiblement pas consensus : il reste beaucoup de zones d'ombre. Impossible, comme sur Terre, de les dater avec des prélèvements pour analyser leur origine et leur âge.C'est en observant la composition et la masse des anneaux de Saturne lors des 22 dernières orbites de la mission Cassini que les scientifiques ont mesuré la proportion de poussière par rapport aux particules de glace. Ces poussières, issues de micro-météorites et de débris d'anciennes collisions dans le système de Saturne, se déposent progressivement sur les anneaux et les « salissent ». On peut donc en extrapoler l'âge des anneaux.Une méthode contestée par d'autres scientifiques comme A. Crida (en France), R. Hyodo (au Japon) ou L. Dones (USA), qui ne mettent pas en cause les mesures de Cassini, mais pointent d'autres inconnues. Par exemple, si de la poussière se dépose sur les anneaux de Saturne, il faut aussi savoir que de la matière s'en dégage : ces superbes disques provoquent des « pluies » sur la géante gazeuse, qui sont essentiellement constituées... de poussières, et non de particules de glace.Outre ce déséquilibre qu'il n'est pas possible d'expliquer pour l'instant (des anneaux constitués à 95 % d'eau gelée laissent derrière eux de la matière constituée à 76 % de poussière), la possibilité que les anneaux soient jeunes pose beaucoup de questions. Comment se seraient-ils constitués ? Une seule comète désintégrée n'aurait pas pu générer autant de perturbations, et une potentielle collision entre deux lunes de Saturne n'expliquerait pas tout.Pour l'instant, les différentes équipes sont dans le flou... D'autant que l'apparition des anneaux aussi tard dans l'évolution du système solaire (4,5 milliards d'années) ne correspond pas vraiment aux modèles actuels. Comme le souligne Tracy Baker au SwRI (Texas), «».