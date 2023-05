Vous êtes dans la lune, oui mais laquelle ? Saturne en a maintenant 145…

Cela ressemble un petit peu à une « course à la lune », d'un autre genre. Début décembre dernier, Saturne était en tête de liste avec 83 lunes répertoriées, à peine quelques-unes de plus que Jupiter. Puis, le poids lourd de notre Système solaire avait repris la première marche du podium avec la découverte de 12 lunes supplémentaires… Cela n'aura pas duré plus de cinq mois ! Car la belle aux anneaux a repris du poil de la bête avec pas moins de 62 nouvelles lunes ! Oui, 62, rien de moins. Leur présence a été validée par le très respectable Minor Planet Center (MPC), qui tient les catalogues à jour en fonction des diverses publications. Et on doit cette avalanche de petits rochers en orbite à une équipe internationale menée par le chercheur Edward Ashton et ses collègues, grâce à l'OCFH, l'Observatoire Canada-France-Hawaï, situé à 4 200 mètres d'altitude sur ce dernier archipel.