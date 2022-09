En près de 60 ans, Jupiter n'a jamais été aussi proche, observez-la !

Jupiter, donc, est plus proche de la Terre que d'habitude. Et même le plus proche de la Terre en 59 ans ! Les orbites des deux planètes ne sont pas exactement circulaires autour de notre étoile commune, aussi au gré des oppositions, la grande gazeuse est plus ou moins éloignée. La distance moyenne est de 778 millions de kilomètres, et actuellement on est seulement autour de 590 (minimum atteint lundi 26 septembre), c'est donc la bonne occasion pour se motiver.