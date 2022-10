Des images inédites de la lune Europe grâce à la mission Juno de la NASA

La photographie la plus détaillée de la surface d'Europe, qui n'est pas nécessairement la plus jolie, a été capturée grâce à la caméra SRU (Stellar Reference Unit) de la sonde, qui lui sert d'habitude pour se positionner et gérer son orientation.

On y retrouve un paysage de 150 x 200 km de large, avec ces fameuses « lignes parallèles » typiques des reliefs glacés d'Europe, des fissures et ce qui est un possible ancien geyser au centre. C'est l'une des photographies les mieux résolues de cette lune… Et ça ne changera pas avant une décennie !