Le télescope James Webb détecte un énorme geyser sur Encelade, la petite lune de Saturne

« Quand j'ai observé les données, au début j'ai pensé que ce n'était pas correct », explique Geronimo Villanueva, du centre spatial Goddard (NASA). « C'était si particulier de détecter un nuage de vapeur d'eau de plus de 20 fois la taille de cette lune ! Ce nuage s'étend très loin de la région d'éjection du geyser, au pôle Sud ». Et en effet, ce geyser a fini par former comme un tore d'eau autour de Saturne, à cause de l'orbite d'Encelade, qui tourne toutes les 33 heures autour de la belle aux anneaux. De quoi, justement, alimenter ces derniers ? Oui, en partie. Encelade est au niveau de l'anneau « E » de Saturne, et environ 30 % de l'eau éjectée reste dans cette région, tandis que le reste s'échappe doucement pour aller se déposer un peu partout dans le système local.