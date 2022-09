Télescope James Webb : continuez votre tour du Système solaire avec Neptune

Le télescope a partagé plusieurs photos de Neptune. Elles ont été capturées grâce à l'instrument NIRCam, une caméra proche de l'infrarouge. Les conditions sont idéales pour apercevoir les anneaux très fins ainsi que les satellites naturels de la planète. Au passage, on constate que Neptune perd son bleu éclatant (provoqué par le méthane de son atmosphère) pour une teinte plus brillante. Ce rendu est obtenu via cette vue dans l'infrarouge.