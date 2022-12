Le télescope James Webb réussit à photographier les nuages de Titan autour de Saturne

La surface de Titan est peu visible, et pour l’œil humain, elle ne l’est pas du tout : il s’agit de la seule lune de notre Système solaire à être entourée d’une très épaisse atmosphère, principalement composée de méthane et de CO 2 . Mais ce « paradis des hydrocarbures » a déjà été visité, en particulier lors de la mission Cassini. Il n'empêche que pour voir à travers les nuages, il faut soit un radar, soit utiliser une bande de fréquences qui ne les montre pas, comme l’infrarouge.

Et cela tombe assez bien, puisque l’humanité dispose depuis cet été d’un tout nouveau télescope spatial avec d’extraordinaires capteurs infrarouges ! Le télescope James Webb a pris ses premières photographies de Titan le 4 novembre, et les résultats initiaux dépassaient (une nouvelle fois) les espoirs des astrophysiciens qui en avaient fait la demande. Non seulement les principales caractéristiques de la surface de Titan étaient visibles, mais en plus, l’équipe a immédiatement identifié ce qui semblait être… un nuage !