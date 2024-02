James Webb observe la structure de 19 galaxies et les images sont époustouflantes !

Grâce en particulier aux photographies du James Webb, les scientifiques du projet PHANGS ont publié un catalogue de plus de 10 000 clusters d'étoiles dans ces galaxies. Dans les galaxies en spirale, les formations d'étoiles les plus anciennes sont souvent près du centre (en bleu), tandis que les importants nuages de gaz se combinent et se recombinent plus tard pour former des étoiles plus jeunes (que l'on voit en rouge), dans des structures que les astrophysiciens tentent de comprendre. Il y a des « bulles » de gaz, et des zones vides ou à la densité bien moindre... « Le nombre d'analyses qui peuvent être menées à partir de ces données est largement supérieur à ce que nos équipes peuvent produire », explique Erik Rosolowsky, professeur à l'université d'Edmonton au Canada, qui a dirigé la publication. Il s'attend à ce que d'autres chercheurs veuillent les exploiter au fil du temps, aussi les données sont ouvertes.